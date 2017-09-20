В Симферополе осудили наркомана, который монетизировал украденное в местных ломбардах

В Симферополе задержали серийного домушника-наркомана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники оперативно-поискового отделения уголовного розыска УМВД Симферополя задержали 37-летнего безработного жителя одного из поселков Симферопольского района, подозреваемого в совершении серии квартирных краж на территории крымской столицы.

Подозреваемый признался, что чаще всего его уловом становилась компьютерная техника, которую он сдавал в ломбарды, а полученные денежные средства тратил на покупку наркотических средств.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь вору-наркоману грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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