В Севастополе пойдет под суд серийный педофил-рецидивист

В Севастополе на скамье подсудимых оказался местный 46-летний педофил, обвиняемый в изнасиловании 15-летнего подростка и развращении двух девочек.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома Севастополя, весной текущего года севастополец под предлогом заработка заманил к себе домой встреченного на улице подростка. Угрожая применить насилие, мужчина заставил ребенка раздеться, после чего, сделав несколько фотографий на мобильный телефон, совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

Через пару месяцев педофил «пригласил на фотосессию» двух несовершеннолетних девочек. Крымчанин вывез детей в безлюдное место, где в процессе фотосъемки снял с девочек одежду и совершил развратные действия.

Правоохранители выяснили, что в 2012 году севастополец был осужден судом Украины за аналогичное преступление и приговорен к 10 годам лишения свободы, но в 2015 году освободился условно-досрочно. Теперь педофил может провести на нарах 15 лет.

Материалы дела переданы в суд.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 20.09.17

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