На Украине подвергли репрессиям провайдеров, поставлявших интернет в Крым

Сотрудники службы безопасности Украины заявили о «разоблачении» нескольких местных провайдеров, которые поставляли интернет в Крым и ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обысков правоохранители изъяли в помещениях фирм компьютеры в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе и Харькове. Также были изъяты документы, «которые подтверждают осуществление противоправной деятельности».

«Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют Интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе СБУ дополнили, что технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ до сетей отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его до донецкого провайдера.

Против поставщиков интернет-услуг открыли уголовное дело сразу по двум статьям: 111 (государственная измена) и 258-3 (террористический акт) уголовного кодекса Украины.

По статье 111 провайдерам светит наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы, по статье 258-3 – от восьми до пятнадцати лет.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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