Дожди потушат все пожары: в конце недели в Крыму резко похолодает

После небывалой сентябрьской жары в Крым придет циклон.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, уже в пятницу дневные температуры на полуострове опустятся сразу на 10 ºС.

«По всему Крыму пройдут сильные дожди. Температура воздуха понизится до +21 ºС…+26 ºС», – сообщила главный крымский синоптик.

По словам Любецкой, циклон поможет улучшить ситуацию с пожарами на полуострове. Отметим, что в среду республиканское МЧС объявило новое, седьмое за сентябрь, экстренное предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью.

«Вероятность возникновения пожаров зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха. После сильных дождей ситуация должна улучшиться», – прогнозирует синоптик.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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