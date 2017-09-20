В Севастополе будут лечить мать-шизофреничку, едва не убившую двухлетнего сына

В Севастополе мать, пытавшуюся задушить своего сына, хотят отправить на принудительное лечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в июне текущего года.

30-летняя жительница Балаклавского района, находясь в собственной квартире, сделала для своего ребенка удавку из кожаного ремня, который она с силой застегнула на шее мальчика, а после вышвырнула малыша со второго этажа в палисадник около подъезда. На плач ребенка на улицу вышла соседка, которая сняла с шеи малыша ремень и вызвала бригаду скорой помощи.

Согласно заключению судебно-психиатрической стационарной экспертизы женщина страдает хроническим психическим заболеванием в форме параноидальной шизофрении и нуждается в принудительном лечении, так как по своему психическому состоянию она представляет особую опасность для себя и других лиц.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье покушение на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с утвержденным постановлением направлено в суд для применения в отношении женщины принудительных мер медицинского характера, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.09.17

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