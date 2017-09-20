Переполох в шведском королевстве: брат монарха желает заняться виноделием в Крыму

Родственник действующего шведского короля Карла XVI Густава запустит производство вина в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заводе «Массандра» Ян Бернадотт, который является известным винным экспертом, планирует выпуск вина под брендом «Romanov». По словам его представителя, уже достигнуты «предварительные договоренности о выпуске данной серии». Сам сомелье прибыл в Россию и уже завтра в Крыму начнет отбор вин для данной коллекции.

«Мой визит в Крым – это дань памяти предкам в годовщину трагических событий (октября 1917 года). Ливадия – одно из последних мест, которое помнит всех членов царской фамилии. Здесь бывали и мой прадед великий князь Павел Александрович, и моя бабушка Мария Павловна. Будучи в России, я не мог не посетить это место», – цитирует «РБК» Бернадотта. Между тем, на родине не знают о решении Бернадотта и тем более не собираются его поддерживать, сообщили в посольстве Швеции.

Выпуск серии вин «Romanov – Массандра» намечен на конец текущего года. Вина будут позиционироваться в ценовой категории от одной до полутора тысяч рублей за бутылку.

Ливадия, Анастасия Зук

Ливадия. Другие новости 20.09.17

В Севастополе будут лечить мать-шизофреничку, едва не убившую двухлетнего сына. / Дожди потушат все пожары: в конце недели в Крыму резко похолодает. / На Украине подвергли репрессиям провайдеров, поставлявших интернет в Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»