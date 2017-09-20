Законопроект о списании украинских долгов крымчан прошел первое чтение в Госсовете РК

Депутаты Государственного Совета Республики Крым приняли в первом чтении закон, регламентирующий порядок списания кредитов крымчан, взятых в украинских банках по состоянию на 18 марта 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона, внесенный главой Крыма Сергеем Аксеновым, поддержали 62 депутата.

«Подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей», – говорится в законе.

Также, согласно законопроекту, заемщики, получившие право на реструктуризацию долга, имеют возможность на отсрочку выплаты по плану-графику, который определит Фонд защиты вкладчиков. На полное списание долга имеют право льготные категории граждан: неработающие пенсионеры и инвалиды, родители-одиночки, и другие.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о внесудебном урегулировании задолженности жителей Крыма и Севастополе по кредитам, полученным в украинских банках. В августе закон был подписан Владимиром Путиным.

Симферополь, Мария Моссур

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