Латвийских детей, побывавших в Артеке, ждут репрессии на родине

Отдых в крымском лагере «Артек» может закончиться притеснениями для латвийских детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как стало известно, что школьники из Латвии отдыхали в «Артеке», министерство иностранных дел Латвии потребовало от руководства международного детского центра раскрыть персональные данные детей.

При этом в Крыму просьбу латвийской стороны выполнять не стали и для дальнейшего разбирательства перенаправили запрос в дипломатическое ведомство России.

Напомним, в августе в Грузии разгорелся нешуточный скандал из-за поездки школьников в «Артек». Шесть старшеклассников одной из школ Тбилиси приняли участие в конкурсе, организованном российским Государственным институтом русского языка имени Пушкина. По итогам состязаний они получили предложение приехать на Первую международную смену по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов.

В Тбилиси об этом стало известно 21 августа. В министерстве образования и науки Грузии сразу же заявили, что компетентные органы уже проводят расследование, как дети оказались в Крыму и что будут наказаны все, кто причастен к данной истории.

Отметим, максимально осложнить жизнь своим гражданам, периодически бывающим в России, стремятся и на Украине: в начале августа 70 учеников украинских школ отправились в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». Это тут же вызвало скандал. Министерство образования и науки Украины обратилось в СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям организаторов поездки. Скорее всего, отвечать за все придется опять же педагогам.

Артек, Анастасия Зук

Артек. Другие новости 20.09.17

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