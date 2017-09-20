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Крым

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В Судаке пенсионный почтальон присваивала деньги стариков

В Судаке пенсионный почтальон присваивала деньги стариков

В Судаке сотрудница местной почты обкрадывала пенсионеров.

Как рассказали РИА в пресс-службе МВД по Крыму, 48-летняя судакчанка вместо доставки пенсий и социальных пособий адресатам подделывала их подписи в ведомости, а деньги присваивала себе. Полицейским удалось выявить 5 фактов хищения на общую сумму 56 тысяч рублей.

В отношении недобросовестного почтальона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком до двух лет.

Судакчанка полностью признала свою вину и написала явку с повинной. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы в Судакский городской суд.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 20.09.17

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