Немецкая пресса в панике: российский патриотический фильм о Крыме «слишком милитаристский»

Художественная лента Алексея Пиманова «Крым», рассказывающая о событиях весны 2014-го года через призму взаимоотношений севастопольца Саши и киевлянки Алены, вызвала неподдельный интерес и, одновременно, опасения у немецкой прессы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внимание влиятельного германского издания DieWelt привлекла демонстрируемая в трейлере новейшая военная техника.

Немецкие журналисты поспешили назвать картину пиаром российской оборонки.

«Российскую военную технику демонстрируют, как в рекламном ролике о выставке вооружений: несколько вертолетов пролетают высоко в небе над Аленой, танки в полумраке выезжают на берег из десантного корабля – съемка с воздуха», – отмечает газета, добавляя, что подобные кадры, несомненно, должны вызвать волну патриотизма у россиян.

Западные репортеры хоть и не разделяют точку зрения режиссера на события «Крымской весны», называя ее «причудливой», все же прогнозируют успех фильма у россиян на уровне «28 панфиловцев» и большие кассовые сборы.

Напомним, что «Крым», снятый по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, выходит на широкий экран 28 сентября. Съемки проходили в Москве и Севастополе, в том числе на так называемом «Объекте 825 ГТС» в Балаклаве (бывший завод по ремонту подводных лодок, расположенный в недрах скалы Таврос).

Бюджет ленты составил 6 миллионов 900 тысяч долларов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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