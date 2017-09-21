В МВД РФ посчитали переселившихся в Россию соотечественников

С 2007-го по 2017-й год в рамках государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Россию из соседней Украины вернулся 226 тысяч 941 россиянин (38,8% от общего числа репатриантов).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это самый большой процент из всех стран постсоветского пространства. Реже всего на историческую родину переселяются соотечественники из Киргизии – за 10 лет 16 тысяч 962 человека.

Отток русскоязычного населения из незалежной усилился после 2014-го года. При этом и сами украинцы стали активнее получать российское гражданство. До 2014 года на территории России постоянно находились порядка 1 миллиона 600 тысяч украинских граждан. Позже эта цифра выросла до 2 миллионов 100 тысяч, а в 2016 году достигла 2 миллионов 300 тысяч человек.

В минувшем году число выданных украинцам российских паспортов более чем вдвое превысило число аналогичных документов, полученных жителями Казахстана, и вчетверо – Узбекистана. «Россиянами» стали 100 тысяч 696 бывших украинских граждан, пишет RT со ссылкой на данные МВД РФ.

Активнее всего на российское гражданство претендуют жители Юго-Востока Украины.

Эксперты считают, что в случае стабилизации ситуации на Донбассе поток украинских мигрантов сократится.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.09.17

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