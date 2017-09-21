Свои сдали: в Симферополе закрывают хостел в жилом доме

Жильцы одного из многоквартирных домов крымской столицы через прокуратуру добились закрытия хостела, расположенного в жилом помещении.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры Крыма, хозяин одной из квартир сдал свои квадратные метры в аренду индивидуальному предпринимателю, который организовал мини-хостел на 14 спальных мест.

Информация о нем была размещена в Интернете. Гостиница пользуется популярностью у гостей города, но доставляет массу проблем остальным жильцам дома, которые написали коллективную жалобу в прокуратуру.

«Организация хостела в жилом помещении в многоквартирном доме противоречит требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, нарушает права иных жильцов многоквартирного дома», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время иск прокурора Симферополя об обязании собственника квартиры и индивидуального предпринимателя закрыть хостел находится на рассмотрении в суде.

Между тем, российские юристы отмечают, что на данный момент хостелы не контролирует ни один закон, они, по сути, находятся вне правового поля. Есть ГОСТ о таких средствах размещения, но он носит скорее рекомендательный характер. К примеру, открывать мини-гостиницы на первых этажах жилых домов и желательно с отдельным входом. Владельцам бизнеса также советуют заручиться согласием остальных жильцов, так как только они могут «повредить» начинанию своими жалобами на шум и посторонних людей.

Такая свобода действий привела к тому, что на сегодняшний день в России насчитывается около 2,5 тысяч хостелов. 80% из них расположены в жилом фонде, то есть в квартирах. Симферополь – не исключение. В основном, постояльцам предлагается койка в комнате на 5-6 мест с минимальными удобствами (туалет, душ, кондиционер, кухня), зато дешево.

В настоящее время российские депутаты рассматривают закон, регламентирующий деятельность хостелов. В мае прошлого года законопроект о их запрете в жилых помещениях многоквартирных домов был принят в первом чтении. Весной текущего года парламентарии рассматривали поправки, позволяющие хостельерам нормализовать свою работу, получив на общем собрании согласие половины жильцов дома, из которых более половины жителей подъезда, в котором расположен хостел и всех владельцев смежных квартир. Осенью документ рассмотрят во втором чтении.

Имелось ли у собственника хостела в Симферополе предварительное согласие жильцов на переоборудование помещения – в сообщении пресс-службы прокуратуры не говорится.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.09.17

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