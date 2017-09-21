«Kiev is a Russian city»: на Украине запретили ввоз российского пособия по английскому языку

Украинский державный комитет (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну российского пособия по английскому языку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспертов насторожило, что автор книги «700 новых устных тем по английскому языку» Я.А.Клим в своем издании утверждает, что «первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир».

Не согласны представители Госкомтелерадио и с фрагментом, по мнению комитета, прославляющим Иосифа Сталина.

«Мы имеем яркий пример того, как пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора проникает даже в пособие по изучению английского языка. Умышленное искажение истории, когда вслед за Анной Ярославовной «русским» становится уже и Киев, навязывание имперских идеологических доктрин, оправдание диктатуры Сталина, а значит, соответственно, и преступлений Путина, преследует одну цель – укрепить миф о сверхдержаве России, создать идейную основу возврата Украины и других независимых от империи стран в сферу доминирования государства-агрессора. Значит российская пропаганда имеет разные, в том числе и завуалированные формы. К этому должны быть готовы украинские книгораспространители и тщательнее выбирать издания для ввоза в Украину», – заявила член экспертного совета Госкомтелерадио Алла Ковтун.

В Госкомтелерадио отметили, что с 18 мая текущего года на рассмотрение поступило более 4 тысяч заявлений на выдачу разрешений на ввоз издательской продукции из России. По состоянию на 20 сентября предоставлено 13 отказов на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио «в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 21.09.17

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