Непогода подвергнет испытаниям крымский бархатный сезон

На Крым надвигается сильный шторм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 22-23 сентября на полуострове объявлено экстренное предупреждение из-за резкого изменения погодных условий: местами пройдут сильные ливни, грозы, крупный град. Будет дуть шквальный ветер до 25 метров в секунду. Максимальная температура воздуха понизится на 10-12 ºС и составит +20...+25 ºС.

Напомним, в среду республиканское МЧС объявило новое, седьмое за сентябрь, экстренное предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью.

Синоптики отмечают, что циклон, который надвигается на Крым, поможет улучшить ситуацию с пожарами на полуострове.

Симферополь, Анастасия Зук

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