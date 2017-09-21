Водоканал Керчи опубликовал адреса точек для подвоза воды

Жителям Керчи, на полтора суток оставшихся без воды из-за ремонтных работ, коммунальщики обещали организовать подвоз воды.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», керченский филиал «Воды Крыма» опубликовал список адресов, по которым будет доставляться живительная влага 21 сентября с 11.00 до 20.00, а также 22-го сентября с 8.00 до 18.00. В него попали дома, расположенные на 32 городских улицах.

1. Ул. Орджоникидзе, д. 2-54 2. Ул. Льва Толстого, д 1-46 3. Ул. Черноморская, д. 2-16 4. Ул. Архитектурна, д. 1-15 5. Ул. Клинковского, д. 3-24 6. Ул. Мира, д.1-20 7. Ул. Победы, д. 1 – 21 8. Ул. Нестерова, д.1-29 9. Ул.Тенистая, д.1-38 10. Ул. Ульяновых, д. 1-74 11. Ул. Орджоникидзе, д.92-124 12. Ул. Толстого, д.138 13. Ул. Буденного, д.7 14. Ул. Буденного, 15-33 15. Ул. Ворошилова, д.1/1-23 16. Ул. Ворошилова, д. 27-45 17. Индустриальное шоссе, д.1-27 18. Ул. Марата, д.1-20 19. Ул. Свердлова, д.35-86 20. Вокзальное шоссе, д.33-49 21. Ул. Заречная, д.2-32 22. Ул. Ю. Ленинцев, д.1-21 23. Ул. Кирова, д.3-27 24. Ул. Горького, д.2-27 25. Ул. Островского, д.110-115 26. Ул. Щорса, д.3-7 27. Ул. Фурманова, д.8 -73 28. Ул. Г. Петровой, д.2-24 29. Ул. Войкова, д.2-38 30. Ул. 1-й Пятилетки, д. 1-52 31. Ул. Голощапова, д.1-19 32. Ул. 2-й Пятилетки, д. 6-31

Одновременно по городу будут ездить десять шестикубовых водовозок, информирует керченский городской сайт KERCH.COM.RU.

Горожане, систематически испытывающие проблемы с нормальным водоснабжением, отмечают, что доставка воды по адресам организована, пожалуй, впервые за много лет.

Отметим, что с 8 утра 21-го сентября до 15.00 22-го сентября в связи с ремонтными работами на водоводе на 7-м километре Феодосийского шоссе в Керчи с населением почти 150 тысяч человек отключили централизованное водоснабжение.

Впрочем, керчане говорят, что в ряде районов города вода исчезла уже в 7 утра.

«На Шоссе Героев Сталинграда ВОДЫ УЖЕ в 7-00 не было. Вот и верь администрации!!!», – пишут горожане. «На Школьной отключили еще семи не было», – комментируют другие.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 21.09.17

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