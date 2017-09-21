Четверг, 21 сентября 2017, 14:38 мск

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Крым

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Крымским врачам пообещали поднять зарплаты и компенсировать затраты на жилье

Крымским врачам пообещали поднять зарплаты и компенсировать затраты на жилье

В Крыму пообещали доплачивать медикам ежемесячно по 7 тыс рублей. Об этом сообщил глава республиканского правительства Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА , доплата положена узким специалистам, работающим в поликлиниках.

«Планируется поддержка врачей первичного звена, которые каждый день встречаются с пациентами в районных и городских поликлиниках, ежемесячными выплатами до 7 тысяч рублей», – написал Аксенов.

Он также отметил, что в рамках поддержки медицинских работников и для привлечения врачей в медицинские учреждения Минздрав рассчитал финансовые затраты на оплату съемного жилья.

Так для города компенсационная выплата будет составлять до 30 тысяч рублей в месяц, для сельских районов – до 15 тысяч рублей.

Также местные власти собираются продолжить программу «Земский доктор» и внедрить на территории полуострова программу «Земский фельдшер», которая рассчитана на выделение единовременной компенсации в размере 500 тысяч рублей тем, кто поедет работать в сельскую местность.

Напомним, на сегодняшний день в республике не хватает около 900 врачей, дефицит отмечен по всем специальностям. Особенно сложная ситуация складывается в сельской местности.

Симферополь, Анастасия Зук

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