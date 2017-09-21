Под Бахчисараем Мазда сбила двух подростков на мопеде

Накануне поздно вечером в районе села Вилино на 38-м километре трассы 01-04 Саки – Орловка произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской автоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Мазда 3, двигаясь со стороны села Угловое в направлении села Табачное, не снизил скорость. В результате машина не успела затормозить и сбила ехавший впереди мопед, водитель которого остановился, чтобы повернуть налево.

От удара мопед отбросило на встречную полосу, где в него въехал ВАЗ-21124.

17-летних водителя и пассажира с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга, переломом нижней челюсти ( у водителя), ушибами и рваными ранами доставили в ближайшую больницу.

Бахчисарайский район, Оксана Мурзина

Бахчисарайский район. Другие новости 21.09.17

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