В Крыму накрыли банду бутлегеров – с цехом и торговыми точками

В Кировском районе Крыма остановлена работа нелегального цеха по производству спиртосодержащей жидкости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле в ряде торговых павильонов Судака был выявлен поддельный алкоголь, несоответствующий требованиям безопасности по ГОСТу, так как в нем присутствовал ацетон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следователи установили организатора сбыта и вышли на производителей.

Так, цех по производству ядовитого алкоголя группа лиц открыла в одном из сел Кировского района. В помещении подпольного предприятия полицейские обнаружили оборудование для изготовления, емкости для хранения, компоненты и продукцию, готовую к реализации, объемом более 20 тонн.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Кировский район, Анастасия Зук

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