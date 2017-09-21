«Переходная ментальность»: крымский и севастопольский бизнес избегают госконтролёров

Крымские бизнесмены стараются как можно реже общаться с представителями контрольно-надзорных органов и каждую встречу воспринимают как стихийное бедствие

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли эксперты Открытого правительства России.

Крым с 28 баллами занял последнее место в рейтинге российских регионов по качеству диалога бизнес-структур и госконтролеров. Севастополь (33 балла) расположился недалеко.

Отметим, что безусловными лидерами исследования стали сразу три субъекта РФ – Алтайский край, Саратовская область и Республика Якутия (по 68 баллов). В топ-5 вошли также Хакасия (66 баллов), Ростовская область (64 балла), Свердловская и Липецкая области (по 63 балла) и Ханты-Мансийский автономный округ (62 балла).

В свою очередь, со стороны государства самыми «общительными» надзорными ведомствами признаны Россельхознадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Федеральная таможенная служба и Роструд.

Низкие результаты Крыма и Севастополя эксперты связывают с пассивностью самих предпринимателей.

«Непонятно, почему нет активности, хотя я рассылаю приглашения общественным объединениям, организациям, предпринимателям, размещаем информацию на сайтах. Может, не совсем понимают, что такое реформа контрольно-надзорной деятельности? Может, в Крыму сегодня ещё продолжается интеграционный период, хотя де-юре он уже прошёл, и мы прошли все экономические, правовые, социальные этапы», – предполагает региональный уполномоченный по правам предпринимателей Светлана Лужецкая.

При этом она отмечает, что со стороны контрольно-надзорных структур работа налажена четко и на обращения представителей бизнеса эти ведомства реагируют оперативно.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 21.09.17

Арбитражный суд Москвы принял иск к российской авиакомпании от прокуратуры несуществующей АРК. / Конкурс завершён: на пост главы администрации Симферополя претендуют двое. / В Крыму накрыли банду бутлегеров – с цехом и торговыми точками. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»