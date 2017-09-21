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Аппарат правительства Севастополя получил нового руководителя

Аппарат правительства Севастополя получил нового руководителя

Севастополь, Сентябрь 21 (Новый День, Анастасия Зук) –Градоначальник Севастополя Дмитрий Овсянников назначил новым руководителем департамента аппарата губернатора и правительства города Виктора Голубева.

Как передает корреспондент РИА , до данного назначения Виктор Голубев занимал должность начальника Главного контрольного управления Севастополя, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, ранее Овсянников анонсировал возможные кадровые перестановки в течении двух ближайших месяцев.

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