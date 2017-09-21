Четверг, 21 сентября 2017, 19:08 мск

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Вежливое поглощение: Симферополь расширится до аэропорта, присоединив часть поселений

Вежливое поглощение: Симферополь расширится до аэропорта, присоединив часть поселений

Власти Симферополя хотят расширить границы города. Район аэропорта также планируют сделать частью столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расширение границ Симферополя будет включено в формирование бюджета до 2030 года. Часть территорий Молодежненского, Трудовского и Укромновского сельских поселений будут входить в границу города.

По мнению председателя постоянного комитета по бюджетно-финансовым вопросам муниципальной собственности и экономической политики симферопольского городского совета Федора Узунова, «срочно нужно выносить спальный район за границы, разгружать центр».

Также он обратил внимание на «парадокс»: аэропорт является частью Симферополя, но оторван от него и перегорожен симферопольским районом. Это нужно изменить, по его мнению.

В итоге границы Симферополя планируется расширить почти на 2,6 тыс гектар.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 21.09.17

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