Только гопак: на Украине запретят все русские культурные центры

Украинские законотворцы решили не ограничиваться скандальным законом «Об образовании», притесняющем не только русскоязычное население Украины, но и представителей национальных меньшинств, и предложили запретить в стране русские информационно-культурные центры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

«Денонсировать (расторгнуть – прим. «НД) соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было ратифицировано Верховной радой Украины 8 апреля 1999 года», – говорится в пояснительной записке.

Это не первая попытка укро-патриотов притеснить российскую культуру в стране. В феврале документ уже выносился на рассмотрение депутатов, однако был отозван из-за опасений ответных действий с российской стороны, пишет RT.

Между тем, в Крыму украинскую культуру никто не запрещает. К примеру, в Керчи решили возродить городскую национальную общину. В минувший вторник в помещении Керченской организации русской общины Крыма прошло собрание по учреждению украинской.

Сегодня также стало известно, что украинская оппозиция обратилась к президенту страны с просьбой наложить вето на закон «Об образовании», как нарушающем статью 53 Конституции Украины, гарантирующей национальным меньшинствам обучение на родном языке.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 21.09.17

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