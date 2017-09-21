«Чейндж» по-украински: мы вам заложников – вы нам головорезов

Украина готова обменять 313 удерживаемых граждан на 88 военных ВСУ, задержанных в ДНР и ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона заявила о том, что немедленно готова произвести бартер.

«Нам удалось установить 88 наших заложников из списка в 144 человека, и мы готовы передать для их освобождения 313 человек, как это позволяет украинское законодательство»,– не моргнув глазом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отметим, что ранее власти неподконтрольных Киеву республик неоднократно сообщали о массовых случаях, когда украинские спецслужбы похищали мирных жителей, а после предпринимали попытки обменять их на находящихся у ЛНР и ДНР солдат ВСУ, а в первую очередь, бойцов тербатов.

При этом были зафиксированы случаи, когда сотрудники СБУ не утруждали себя «розыскной работой» и похищали жителей подконтрольных Киеву населенных пунктов, предъявляя им обвинения в «сепаратизме».

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 21.09.17

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