Украина выписала российским компаниям огромные штрафы за полеты над Крымом

Хозяйственный суд Киевской области оштрафовал авиакомпанию Nordwind за полеты над Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозчику, согласно решению суда, необходимо заплатить 380 тысяч долларов за аэронавигационные услуги, якобы, оказанные ему при полетах в международном воздушном пространстве над Черным морем в границах Симферопольского района полетной информации.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган арбитражный суд Москвы в рамках международно-правовой помощи уже вручил авиакомпаниям уведомление о судебном производстве.

Однако, по мнению экспертов, получить эти деньги у Украины вряд ли получится: решение Киевского суда противоречит Конституции РФ и принципу территориальной целостности России.

Напомним, после присоединения Крыма к РФ весной 2014 года обслуживание воздушного движения над Крымом перешло к предприятию «Крымаэронавигация», вошедшему как филиал в состав ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Украинские диспетчеры де-факто этот район не контролируют.

Вместе с тем, за 3 года украинская сторона выписала 40 авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов на общую сумму около 103 миллионов долларов, отмечает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что Украина может и дальше выписывать штрафы летающим в Крым и над Крымом перевозчикам, но не сможет обязать их эти штрафы выплатить.

В Крыму же уже заявили, что киевские власти не вправе выписывать штрафы российским авиакомпаниям за полеты над Крымом, так как не имеют к полуострову никакого отношения.

А глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк уверен: попытки киевских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний за полеты над Крымом вызваны «завистью к развитию полуострова».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.09.17

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