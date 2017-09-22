Президент Румынии отменил визит на Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис не поедет в Киев на согласованную с Порошенко встречу. Причина – новый закон «Об образовании», ущемляющий права национальностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Йоханнис сообщил в нью-йоркской штаб-квартире НАТО. Визит намечался в октябре.

«Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину, и я также отменил прием председателя парламента, который назначил мне встречу на конец сентября», – цитирует «Agerpres» Йоханниса.

Он подчеркнул, что украинский закон об образовании ограничит доступ национальных меньшинств к образованию на их родном языке, и напомнил Порошенко, что на Украине проживает большое количество румын.

Как сообщал «Новый День», На Украине государственным языком пользуются в быту около 20% населения. По мнению экспертов, новый закон «Об образовании» свидетельствует о том, что украинские власти проводят политику насильственной украинизации населения страны, которая по некоторым оценкам будет стоить Украине около 280 млрд гривен.

Эксперты считают, что страны ЕС из-за принудительной украинизации могут потребовать лишить Украину безвизового режима.

В ответ на действия Киева и вытеснение русского языка и других национальных языков Венгрия, Польша, Болгария и Румыния пригрозили не ограничиваться только словесной критикой. Так, под угрозой пересмотра может оказаться не только Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, против которого уже выступила Венгрия, но и безвизовый режим ЕС с Украиной.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.09.17

В Крыму готовится масштабная энергореформа. / 22 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Украина выписала российским компаниям огромные штрафы за полеты над Крымом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»