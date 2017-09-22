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Крым

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Под Алуштой водитель сбил женщину и спрятался

Под Алуштой водитель сбил женщину и спрятался

В селе Виноградное под Алуштой под колеса «Шевроле-Лачетти» угодила 57-летняя крымчанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина пыталась перейти дорогу через пешеходный переход, и в это время ее сбил автомобиль. Водитель не остановился и бросил крымчанку с многочисленными травмами на обочине.

Женщину обнаружили проезжающие мимо сотрудники ОМОН «Беркут», которые и оказали ей первую помощь, вызвали «скорую» и автоинспекторов.

По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по Крыму, автомобиль нашли за поворотом в тридцати метрах от места ДТП. Водитель – 60-летний житель Ялты находился в шоковом состоянии.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, в отношении водителя начато разбирательство.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 22.09.17

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