В Симферополе массажистка приняла оборотней без погон

В Симферополе доверчивая крымчанка стала жертвой мошенников.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Симферополю, двое крымчан, представившись полицейскими под видом проведения обыска, проникли в квартиру 28-летней горожанки, которая работает массажисткой на дому.

Крымчанку не смутило ни отсутствие у мужчин удостоверений сотрудников правоохранительных органов, ни постановления на обыск.

В результате жительница крымской столицы лишилась 40 тысяч рублей, 100 евро, 50 долларов США, фотоаппарата стоимостью 35 тысяч рублей и двух планшетов общей стоимостью 12 тысяч рублей.

В настоящую полицию горожанка обратилась через несколько часов. Мошенников удалось задержать. Ими оказались 50-ти и 39-летние безработные местные жители. Один из них уже имел проблемы с законом за воровство. Крымчане признались в краже.

В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»).

Теперь мнимым полицейским грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенное имущество возвращено законной владелице.

Симферополь, Оксана Мурзина

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