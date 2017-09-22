В Симферополе ищут водителя, сбившего насмерть женщину

В Симферополе водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в 5 утра на пересечении улиц Севастопольская-Данилова.

«Неустановленный водитель, предположительно на белом малотоннажном авто, двигался со стороны Севастополя в направлении Симферополя и совершил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм погибла», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

В настоящее время правоохранители разыскивают виновника смертельной аварии.

К поискам также присоединились неравнодушные водители, которые просят всех проезжавших по данному маршруту, просмотреть записи с видеорегистраторов: «Просмотрите регистраторы, может, обнаружите навстречу идущую разбитую машину», – пишут в группе «Автопартнер Крыма».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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