В Балаклаве объявлен карантин по бешенству

В Балаклаве зафиксирован очаг бешенства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные меры введены из-за бешеной собаки, которую обнаружили на улице Историческая, 5.
По указу губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, карантин вводится на два месяца.
Неблагополучной зоной признаны улицы Историческая, Кирова, Куприна, Калича, Башенная, 9-го Мая, площадь 1-го Мая.
В течение двухмесячного периода из данной зоны запрещено вывозить кошек, собак и продавать домашний скот и птицу.
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 22.09.17
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