В Балаклаве объявлен карантин по бешенству

В Балаклаве зафиксирован очаг бешенства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные меры введены из-за бешеной собаки, которую обнаружили на улице Историческая, 5.

По указу губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, карантин вводится на два месяца.

Неблагополучной зоной признаны улицы Историческая, Кирова, Куприна, Калича, Башенная, 9-го Мая, площадь 1-го Мая.

В течение двухмесячного периода из данной зоны запрещено вывозить кошек, собак и продавать домашний скот и птицу.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 22.09.17

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