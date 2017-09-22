В Севастополе подъёмные для приезжих медиков предлагают раздать своим

В Севастополе буксует программа «Земский доктор»: врачей из других регионов России не привлекает ни море, ни миллион рублей.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», в этом году в город приехали меньше половины запланированных специалистов: 40 из 100. Отметим, что в 2016-м в городских больницах и поликлиниках начали работать 48 медиков из других российских регионов.

По мнению директора департамента здравоохранения Севастополя Антона Бахлыкова, одна из причин отсутствия интереса врачей к переезду в город – это жилье.

«Если нам нужно приобрести доступность и качество, сам факт приезда и этот миллион являются барьером. Этих средств недостаточно для решения жилищных проблем», – цитирует Бахлыкова севастопольский новостной портал ForPost.

Чиновник считает, что эффективнее было бы перераспределить эти средства в пользу местных медиков, увеличив им стимулирующие.

«Предлагаем увеличить объём финансирования стимулирующих выплат работникам на 40 миллионов рублей – за счёт уменьшения на такую же сумму средств, запланированных на единовременную выплату медицинским работникам, приехавшим в Севастополь. В настоящее время мы уже выплатили эти средства 18 докторам и 5 фельдшерам. В ближайшие два месяца выплаты будут осуществлены ещё 7 докторам и 10 фельдшерам», – обратился директор департамента здравоохранения к губернатору Дмитрию Овсянникову.

Тот, в свою очередь, идею не одобрил, но согласился рассмотреть вопрос о новой финансовой мотивации врачей.

Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе сложилась критическая ситуация, связанная с дефицитом врачебных кадров. Не хватает терапевтов (из 133 рабочих мест занято всего 60), фельдшеров «скорой», детских специалистов. Вакантными остаются более 500 рабочих мест и эта цифра продолжает расти. Медики массово увольняются из-за непомерной нагрузки.

Сентябрь 22, Оксана Мурзина

Сентябрь 22. Другие новости 22.09.17

Разоблачена этническая банда фальшивомонетчиков, орудовавшая в Москве, Крыму и Севастополе (ВИДЕО, ФОТО). / Джавелинов не будет – Дональд отказал Петру. / Неужели: Водоканал Севастополя попался на систематическом сбросе нечистот в море. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»