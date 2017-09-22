Это не шутки: мэр Лукашев примет жителей в маршрутке

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил новоизбранному главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву проехаться в общественном транспорте города, чтобы получше разобраться в проблемах, с которыми приходится сталкиваться жителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Аксенова этот эксперимент поможет Лукашеву лучше «вникнуть в повседневную жизнь горожан».

Также Аксенов отметил, что правительство республики окажет новой администрации Симферополя всяческую поддержку. Лукашев пообещал оправдать оказанное доверие.

Напомним, сегодня депутаты горсовета Симферополя утвердили на должность главы администрации крымской столицы Игоря Лукашева, который ранее занимал должность председателя комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. За него проголосовали 29 депутатов, против – 1 и 1 воздержался.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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