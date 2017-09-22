Китайцы подсели на Крым: полуостров принимает очередную делегацию

Граждане Поднебесной зачастили в Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представители бизнеса и творческой интеллигенции Китайской Народной Республики изучают в Крыму перспективы познавательного и гастрономического туризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, он готов предоставить возможность ознакомиться с достопримечательностями полуострова и показать достижения в области туризма.

Кроме того, глава Крыма считает, что, помимо туризма, который очень интересует китайцев, нужно искать и другие направления двустороннего сотрудничества.

Напомним, что представители Китая стали одними из первых иностранцев, рискнувших посетить российский Крым. Первая группа туроператоров прибыла на полуостров в ноябре 2015-го года, в разгар блэкаута. Однако временные трудности с электричеством китайцев не смутили. Уже в сентябре прошлого года они привезли в Крым туристов.

Отметим, что вслед за жителями Поднебесной полуостров мало-помалу начинают заново открывать и граждане других государств. Ранее стало известно, что на следующий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) впервые приедут 50 политиков, бизнесменов и общесственников из ФРГ и Австрии.

А Родственник действующего шведского короля Карла XVI Густава Ян Бернадотт на заводе «Массандра» планирует выпуск вина под брендом «Romanov».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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