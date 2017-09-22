Два увольнения, одно замещение – в крымском кабмине новые перестановки

Глава Крыма Сергей Аксенов произвел ряд кадровых перестановок в Совете министров РК. Указы Аксенова были размещены на официальном сайте главы республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 4 октября в отставку уйдет первый заместитель министра здравоохранения Крыма Алексей Слободяник. Его освободили от занимаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Слободяник занимал данный пост с октября 2015 года.

Также с занимаемой должности по собственному желанию была освобождена заместитель министра курортов и туризма Республики Крым, начальник управления маркетинга и развития Анна Нерозина. Она работала на данном посту с декабря 2016 года. Свою должность Нерозина покинет уже 29 сентября.

Временно исполняющим обязанности председателя государственного комитета дорожного хозяйства РК стала Алла Кучинская. Ранее она была назначена Аксеновым на пост заместителя председателя Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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