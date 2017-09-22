С Русской весной ничто не сравнится – событийный туризм в Крыму и Севастополе испытывает спад

Крым и Севастополь не смогли побороться за звание лидеров российского событийного туризма.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», по итогам первого национального рейтинга развития событийного туризма России, Крым занял лишь 63-ю строчку из 83-х. Севастополю удалось пробиться в первые 50 регионов, остановившись на 45-м месте.

Первую строчку исследования Национальной ассоциации специалистов событийного туризма заняла Московская область. В топ-10 вошли также Владимирская, Свердловская Воронежская, Ленинградская, Самарская, Ярославская, Белгородская, Калининградская области и Республика Татарстан.

Замыкают рейтинг Каараево-Черкессия, Хакасия, Северная Осетия-Алания, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали, так как «данные субъекты РФ обладают несоразмерным потенциалом и сложно просчитываемыми параметрами по событийному турпотоку».

Авторы исследования при его проведении анализировали информацию из анкет, присланных профильными органами власти, отвечающими за развитие туризма и гостеприимства в регионе и экспертной оценки. Экспертами выступили топ-менеджеры крупнейших туроператоров России, представителями науки и образования, руководителями ассоциаций и объединений в туриндустрии, руководителями профильных СМИ.

Напомним, что в начале марта исследовательское агентство BCGroup провело похожее исследование. Эксперты выбирали самых раскрученные достопримечательности страны, туристические маршруты», мероприятия событийного туризма», гастрономические бренды и народные художественные промыслы.

Трем крымским фестивалям удалось попасть в топ–25 мероприятий событийного туризма Чеховский театральный фестиваль в Ялте отстоял честь полуострова, заняв 4-ю строчку. В списке на 13-й позиции отметился и международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке.

Участники туристического рынка отмечают, что полуостров, где только в летний сезон проходит больше 100 различных фестивалей, мог бы занимать гораздо более высокие позиции. Однако отвечающие за туризм региональные министерства и ведомства зачастую формально подходят к своим обязанностям, поэтому россияне лишь вскользь знают о туристическом событийном потенциале Крыма и Севастополя.

«День Победы и День ВМФ в Севастополе, джазовый фестиваль в Коктебеле, бал хризантем в Никитском ботаническом саду. Этим знания россиян, пожалуй, и ограничиваются. Молодежь еще знает фестиваль экстремальных видов спорта на Тарханкуте. А ведь в Крыму почти каждую неделю проходит какое-то крупное событийное мероприятие, особенно летом», – говорят эксперты.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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