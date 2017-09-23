Крыму поручили ускорить решение проблем водоснабжения

В Крыму необходимо ускорить процесс реализации мероприятий по водообеспечению населения и промышленных предприятий. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы гарантированного водоснабжения полуострова обсуждались на совещании «Рациональное использование водных ресурсов – залог устойчивого функционирования экономического комплекса и социальной стабильности Республики Крым и Севастополя». Министр отметил, что решение ряда проблем затянулось. «Такие вопросы, как строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, решаются, однако приняли затяжной характер. Нужно понять, что необходимо сделать для ускорения процесса», – отметил Донской.

По-прежнему остро стоит вопрос снабжения качественной водой северной части Крыма, Армянска и Красноперекопска качественной водой, а градообразующих предприятий «Титановые инвестиции» и «Крымский содовый завод» – технической.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в данный момент наиболее вододефицитными регионами по-прежнему остаются Восточный Крым, город Керчь, Феодосийско-Судакский регион, есть проблемы в городе Ялте и на Южном берегу Крыма. «Тем не менее в результате принятых ранее мер все населенные пункты республики на сегодня обеспечены водой в полном объеме. Дефицит воды не отразился на потребностях населения и в курортной сфере, – отметил глава РК. – Мы уже обсудили основные задачи для решения проблемы дефицита воды, озвучены предложения, которые позволят, в том числе, перебросить воду в Северный Крым для обеспечения заводов «Титановые инвестиции» и «Крымский содовый завод». Этот проект все еще находится на стадии разработки, однако думаю, что мы сможем выйти из сложившегося положения».

Напомним, Крым начал испытывать недостаток воды после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Для выхода из сложившейся ситуации на полуострове построили три водозабора и пробурили 36 скважин. Проблему водоснабжения восточного региона планируют решить с помощью магистрального водовода до Керчи. Его протяженность составит 220 км.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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