За что боролись: певицу Джамалу ограничили в украинском эфире

Певица Джамала, победившая в 2016 году на «Евровидении» раскритиковала украинские законы.

Как уже сообщал «Новый День», в июне текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот: для телерадиоорганизаций общенациональной категории доля передач (песен, клипов, фильмов) на украинском языке должна составлять не менее 75% в период вещания с 7:00 до 22:00.

Джамала поет на 4 языках – английском, русском, крымско-татарском и украинском. Причем, на украинский приходится незначительная доля ее репертуара. А в песне «1944», принесшей Украине победу на «Евровидении», нет ни слова на государственном языке, следовательно, и она подпадает под установленные квоты.

Украинцы не должны все время слушать «Два коляра» только потому, что эта песня исполняется на государственном языке, заявила Джамала в эфире Пятого канала, подчеркнув, что очень много песен написано украинцами на английском и русском языках. И эта музыка высокого качества.

Что же касается ее песни, победившей на европейском музыкальном конкурсе, то это был первый раз, когда на Евровидении прозвучал крымско-татарский язык. «Мне даже Эрдоган позвонил и поблагодарил за это. А у нас ее не считают украинской песней», – возмутилась певица.

Напомним, в песне «1944» Джамала провела параллели между депортацией крымских татар в годы ВОВ и событиями Русской весны. И именно поэтому украинские власти решили отправить Джамалу на «Евровидение».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.09.17

Крыму поручили ускорить решение проблем водоснабжения. / Экс-министра Крыма обвинили в причинении многомилионного ущерба. / С Русской весной ничто не сравнится – событийный туризм в Крыму и Севастополе испытывает спад. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»