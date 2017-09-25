Это пахнет «Миротворцем»: писатель Акунин назвал государственные органы Украины идиотскими и мракобесными

Сторонник киевского режима и украинской «незалежности» писатель Борис Акунин резко прокомментировал запрет своих книг на Украине и неожиданно заявил, что его больше не интересует всё, что происходит в соседней стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспертный совет при Госкомтелерадио Украины запретил 13 российских книг, в число котрых попали две книги Акунина-Чхартишвили «История российского государства».

«Запрет книг, любых книг – безусловно мракобесие, но Украина – не моя страна, и, когда тамошние госорганы ведут себя по-идиотски, это проблема украинцев. Пускай сами разбираются со своими мракобесами. Меня куда больше занимают наши, отечественные», – написал на своей странице в Facebook Акунин.

Пост историка-фантаста вызвал противоречивую реакцию: россияне язвительно отмечали, что Украина не оценила любовь и поддержку известного противника присоединения Крыма к России. Некоторые комментаторы намекали, что за такую оценку госорганов Украины писатель может попасть в стоп-лист, а пользователи из «незалежной» уже пригрозили пожаловаться на Акунина, чтобы его внесли в списки скандально известного сайта «Миротворец».

Напомним, база «Миротворца» содержит персональные данные людей, причисленных к врагам Украины. После публикации на сайте адресов Олеся Бузины и Олега Калашникова, они были убиты. Среди партнёров ресурса (с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.09.17

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