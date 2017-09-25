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В Керчи жгут живых бомжей: зафиксировано два случая – один летальный

В Керчи жгут живых бомжей: зафиксировано два случая – один летальный

В Керчи неизвестные поджигают бездомных: один скончался в больнице.

Как передает корреспондент РИА , инциденты произошли накануне. Одного из мужчин облили горючей жидкостью и подожгли во дворе заброшенного детского садика: на вызов приехали сотрудники МЧС, которым поступил сигнал о возгорании сухой травы, однако спасатели обнаружили в огне бездомного. Позже он скончался в больнице.

Еще одного мужчину без определенного места жительства пытались заживо сжечь на пустыре: горящий человек кричал и катался по земле, действо увидели горожане, которые вызвали правоохранителей и «скорую помощь». Прибывшие на место полицейские сообщили, что людей «кто-то поджигает», пишет «KERCH.COM».

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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