В Керчи жгут живых бомжей: зафиксировано два случая – один летальный

В Керчи неизвестные поджигают бездомных: один скончался в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инциденты произошли накануне. Одного из мужчин облили горючей жидкостью и подожгли во дворе заброшенного детского садика: на вызов приехали сотрудники МЧС, которым поступил сигнал о возгорании сухой травы, однако спасатели обнаружили в огне бездомного. Позже он скончался в больнице.

Еще одного мужчину без определенного места жительства пытались заживо сжечь на пустыре: горящий человек кричал и катался по земле, действо увидели горожане, которые вызвали правоохранителей и «скорую помощь». Прибывшие на место полицейские сообщили, что людей «кто-то поджигает», пишет «KERCH.COM».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 25.09.17

Это пахнет «Миротворцем»: писатель Акунин назвал государственные органы Украины идиотскими и мракобесными. / За что боролись: певицу Джамалу ограничили в украинском эфире. / Крыму поручили ускорить решение проблем водоснабжения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»