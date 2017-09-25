Феодализм не пройдёт: крымским селянам вернули пруд

В селе Зеленогорское Белогорского района местных фермеров заставили убрать ограждение, препятствующее доступу жителей к пруду.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», незаконное металлическое ограждение со стороны водного объекта в ходе проверки обнаружила Симферопольская межрайонная прокуратура.
«По итогам проверки межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас ограждения, установленные фермерами, демонтированы.
Белогорск, Мария Моссур
Белогорск. Другие новости 25.09.17
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