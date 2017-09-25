В крымском лесу шесть туристов нашли и съели ядовитый гриб

В Бахчисарайском районе спасали туристов, отравившихся грибом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди отправились в поход и во время отдыха пожарили гриб неустановленного вида, а после съели по небольшому кусочку.

Через некоторое время у всех шестерых человек появились признаки острого отравления. Так как сами они передвигаться были не в силах, пришлось звать на помощь спасателей. Вызов оперативному дежурному поступил около часа ночи. Поисково-спасательные работы сильно осложнялись тем, что, добираться к пострадавшим пришлось по труднопроходимой горно-лесной местности. Только в 04:30 туристы были обнаружены и в сопровождении спасателей доставлены в бахчисарайскую больницу, сообщили в пресс-службе «Крым-Спаса».

В МЧС «грибникам» настоятельно рекомендует собирать в лесу только те грибы, с которыми они хорошо знакомы. Не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус, собиратьих недалеко от дорог – экологические яды и загрязнители хорошо впитываются и могут сделать даже неядовитые подберезовики смертельно опасными.

Отмечается, что смертность от отравления грибами очень высокая – от 50 до 90%.

Бахчисарай, Анастасия Зук

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