В Ялте на пляже «Интуриста» долго лежал утопленник (ФОТО)

В Ялте в акватории пляжа отеля «Ялта-Интурист» в минувшее воскресенье утонул молодой мужчина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в одном из городских пабликов в Facebook написал местный житель.

«Сегодня в 13 часов на пляже отеля «Ялта-Интурист» утонул молодой мужчина. Как сообщили свидетели, причиной смерти могло стать неоказание или неквалифицированное оказание первой и врачебной помощи. Врач на пляже есть, но он так и не подошёл к месту происшествия. Сейчас 15:50 часов. Скорой помощи до сих пор нет. Полиции нет», – сообщил накануне ялтинец.

Тему активно обсуждают в соцсетях. Другие очевидцы говорят о том, что «скорая» приехала через 15-20 минут, но было уже поздно.

«Девушка какая-то в купальнике делала искусственное дыхание и массаж, потом мужчина. Но у него уже тогда голова синяя была. Очень жалко», – комментирует одна горожанка.

«На мой взгляд, спасателей нужно более опытных брать, которые смогут справиться в стрессовой ситуации, которые обязаны оказать правильно первую помощь и работать в паре с врачом. А этого у нас пока нет, к сожалению», – отмечают ялтинцы.

По сообщениям очевидцев, тело мужчины, которое несколько часов пролежало на пляже, обложили лежаками, чтобы «не смущать» остальных отдыхающих.

Фото: Виктор Ямников

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 25.09.17

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