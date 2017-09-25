Понедельник, 25 сентября 2017, 15:27 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Реестр малочисленных народов РФ пополнится двумя крымскими этническими группами

Реестр малочисленных народов РФ пополнится двумя крымскими этническими группами
Фото danfa.ru

Караимов и крымчаков предложили внести в единый перечень коренных малочисленных народов России.

Как передает корреспондент РИА , председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что на данный момент защитить крымские малочисленные народы невозможно, так в законе существует ряд преград. Однако после их устранения караимы и крымчаки все же смогут попасть в соответствующий реестр.

«Среди новых разрабатываемых законодательных новелл – включение караимов и крымчаков в реестр коренных малочисленных народов. Хотелось бы, чтобы мы совместно восполнили все пробелы и дали возможность законодательно защитить крымчаков и караимов», – цитируют РИА «Новости» Бальбека.

Отметим, что закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» предусматривает ряд социальных гарантий, в том числе право на осуществление промыслов, приоритетного природопользования, а также у некоторых представителей малочисленных народов есть право на льготную пенсию – они на 5 лет раньше достигают пенсионного возраста.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.09.17

В Крым нагрянет сухой шторм и снесёт летнее тепло. / В Ялте на пляже «Интуриста» долго лежал утопленник (ФОТО). / Рыбакам разрешили увеличить вылов знаменитой барабульки и других видов промысловых рыб.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крым нагрянет сухой шторм и снесёт летнее тепло

В Ялте на пляже «Интуриста» долго лежал утопленник (ФОТО)

Рыбакам разрешили увеличить вылов знаменитой барабульки и других видов промысловых рыб

В крымском лесу шесть туристов нашли и съели ядовитый гриб

Феодализм не пройдёт: крымским селянам вернули пруд

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости