Реестр малочисленных народов РФ пополнится двумя крымскими этническими группами

Караимов и крымчаков предложили внести в единый перечень коренных малочисленных народов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что на данный момент защитить крымские малочисленные народы невозможно, так в законе существует ряд преград. Однако после их устранения караимы и крымчаки все же смогут попасть в соответствующий реестр.

«Среди новых разрабатываемых законодательных новелл – включение караимов и крымчаков в реестр коренных малочисленных народов. Хотелось бы, чтобы мы совместно восполнили все пробелы и дали возможность законодательно защитить крымчаков и караимов», – цитируют РИА «Новости» Бальбека.

Отметим, что закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» предусматривает ряд социальных гарантий, в том числе право на осуществление промыслов, приоритетного природопользования, а также у некоторых представителей малочисленных народов есть право на льготную пенсию – они на 5 лет раньше достигают пенсионного возраста.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.09.17

В Крым нагрянет сухой шторм и снесёт летнее тепло. / В Ялте на пляже «Интуриста» долго лежал утопленник (ФОТО). / Рыбакам разрешили увеличить вылов знаменитой барабульки и других видов промысловых рыб. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»