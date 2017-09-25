Понедельник, 25 сентября 2017, 17:06 мск

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Феодосия не в состоянии содержать галерею Айвазовского

Феодосия не в состоянии содержать галерею Айвазовского

Городские власти Феодосии заявили, что в бюджете города недостаточно денег для содержания картинной галереи Айвазовского.

Как передает корреспондент РИА , городские власти успокаивают местных жителей и заявляют, что галерея знаменитого художника не будет передана в собственность Республики без общественных слушаний, но вместе с тем, дают понять, что город не потянет расходы на содержание здания.

«Надо разобраться с техническим состоянием галереи, вопросами её содержания. Тут есть моменты, которые по нынешнему бюджету городского округа закрыть невозможно», – цитирует «Крыминформ» главу Феодосийского муниципального округа Владимира Титаренко. Он также заверил, что, несмотря на публикации в крымских СМИ вопрос о передаче галереи на данный момент не решен.

Между тем, члены Общественной палаты и представители министерства культуры заявляют, что в собственности Республики феодосийской галерее будет лучше: в таком случае у знаменитой крымской достопримечательности появится больше возможностей, а также финансов для содержания галереи в достойном состоянии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привести в удовлетворительное состояние галерею Айвазовского.

Феодосия, Анастасия Зук

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