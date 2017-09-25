Четверо украинцев поплатились за визит в Крым – не с того конца зашли

Четверых граждан Украины «наказали» за посещение Крыма на 37 тысяч 300 рублей (17 тысяч гривен).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинцы возвращались в Днепропетровскую область от родственников, проживающих в Краснодарском крае, на пароме через Керченский пролив и Крым.

В пункте пропуска «Чонгар» граждан незалежной остановили украинские пограничники: на непатриотичных соотечественников составили админпротоколы «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию» и оштрафовали за нарушение Таможенного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали россиянина, который решил попасть в Крым с территории Украины, минуя пограничный контроль. Причины такого шага выясняются.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 25.09.17

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