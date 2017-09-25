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В Укрэксимбанке изъяли «$200 млн Януковича» – Янукович: это не мои

В Укрэксимбанке изъяли «$200 млн Януковича» – Янукович: это не мои

В госбюджет Украины поступила первая часть «денег Януковича», конфискованная судом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из конфискованной суммы в 1,5 млрд долларов в бюджет поступило лишь 200 млн долларов.

«Спецконфискация 200 млн ОПГ Януковича. Первые миллионы пошли в госбюджет», – рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Также она уточнила, что генпрокурор предоставил главе Укрэксимбанка решение суда и тот его выполнил.

Напомним, в конце апреля решением украинского суда были арестованы деньги якобы окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Адвокаты Януковича отрицают его причастность к деньгам. По их словам, на счете экс-президента в Ощадбанке лишь 28 млн гривен.

Киев, Мария Моссур

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