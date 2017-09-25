В Красногвардейске выбрали нового главу администрации

Новым главой райадминистрации Красногвардейска стал Василий Грабован.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам конкурса было выбрано два кандидата: заместители главы администрации Красногвардейского района Василий Грабован и Владимир Клешнин.

Всего на должность претендовало пять человек, но один из кандидатов – начальник отдела экономики администрации Красногвардейского района Элла Бастрыкина – сегодня отозвала свою кандидатуру.

По контракту Грабован вступит в новую должность 1 октября.

Напомним, что 28 августа Сергей Аксенов анонсировал отставку предыдущего главы Владимира Ганаги. В тот же день Ганага написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Красногвардейск, Мария Моссур

Красногвардейск. Другие новости 25.09.17

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