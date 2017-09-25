Киргизия и Молдавия обогнали Украину по уровню заработной платы

Украина заняла лишь12-е место из 15 республик бывшего Советского Союза по уровню средней зарплаты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году ежемесячно среднестатистический украинец получал 215 долларов. Меньше зарабатывают только узбеки (150 долларов) и таджики (138 долларов).

Для сравнения лидеры рейтинга – эстонцы могут похвастаться зарплатой в 1150 долларов, расположившиеся на втором месте литовцы – 1007 долларов, латвийцы – 992 доллара.

Россияне, не попавшие в тройку обладателей самых высоких зарплат на постсоветском пространстве, остались на четвертой строчке с показателем 570 долларов в месяц.

В рейтинге по ВВП на душу населения положение Украины немногим лучше – по итогам прошлого года она 11-я (8200 долларов). На первых позициях вновь маленькие прибалтийские государства – Литва (29900 долларов) и Эстония (29500 долларов). Россия – на третьем месте (26100 долларов).

«Растет средняя заработная плата в Казахстане вместе с ростом ВВП. Способствуют этому процессу богатые природные ресурсы Казахстана. В Содружестве с Россией сохраняет повышенное качество жизни Беларусь.

В Грузии, Армении, Украине и других странах – бывших советских республиках качество жизни значительно снизилось. За счет кризиса упала средняя заработная плата в экономически сильной в советские времена Украине», – цитирует сайт viperson.ru директора Центра исследований региональной экономики Юрия Корчагина.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 25.09.17

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