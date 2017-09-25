Сомнительно и смешно: в России ответили на предложение ООН ввести в Крыму украинские законы

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало России применять на территории Крыма законы Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство опубликовало доклад, в котором называет полуостров «оккупированной территорией» и перечисляет множественные нарушения прав человека якобы зафиксированные в Крыму.

При этом представители УВКПЧ не были ни в Крыму, ни в Севастополе, а данные собирали на территории Украины.

«Считаю содержание доклада УВКПЧ ООН о нарушении прав человека в Крыму сомнительным и не достойным статуса столь крупной и авторитетной международной организации. Как можно всерьез относиться к документу о некой территории, авторы которой не были на этой территории, но подробно все изучили и написали некий текст, находясь в соседнем государстве?" – цитирует РИА «Новости» председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елену Сутормину.

Например, авторы доклада заявляют, что введенные Россией стандарты образования «ограничили право этнических украинцев и крымских татар на образование на родном языке». И тут же отмечают, что «число студентов, получающих образование на крымско-татарском языке, осталось стабильным», а число действующих национальных крымско-татарских школ с 2013 года не изменилось.

«Все это выглядит откровенно смешно. Любые серьезные обвинения, а там, напомню, речь идет о пытках и даже о некой казни, должны подкрепляться доказательствами и свидетелями», – подчеркнула Сутормина.

А Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала доклад необъективным и несправедливым.

Отметим, что авторы доклада дали рекомендации и правительству Украины. Одна из них – расследовать нарушения прав человека, вызванные блокадой Крыма.

Женева, Платон Ефимчук

Женева. Другие новости 25.09.17

Сбежавший на Украину Куницын тяжело заболел «хорватским сценарием». / Киргизия и Молдавия обогнали Украину по уровню заработной платы. / Теперь официально: противники Меркель в Бундестаге посетят Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»