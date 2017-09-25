«Лжецы», сочинившие «филькину грамоту» – в Крыму ответили авторам доклада ООН

Крымские политики отказались выбирать выражения в адрес авторов доклада Управления верховного комиссара ООН «о правах человека в Крыму», но, вместе с тем, раскрыли подоплеку появления антироссийского документа.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал «профессиональными лжецами» авторов доклада ООН о массовых нарушениях прав человека на полуострове.

«Здесь надо говорить не о действиях ООН, а о поступках тех лиц, которые от лица ООН несут откровенную чушь, если говорить мягко. На самом деле это просто ложь, граничащая с преступлением. Потому что власти России обвиняются в совершении каких-то противоправных деяний, которые никогда не совершали. Очень жаль, что в международных организациях появились «профессиональные» лжецы, которые, пользуясь своим статусом и положением, вводят в заблуждение международную общественность», – цитирует Полонского RT.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал сам доклад «филькиной грамотой».

«Все эти ООНовские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад – «филькина грамота», так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона», – сказал парламентарий в интервью РИА Новости, добавив, что для ознакомления с жизнью полуострова, нужно самим побывать в Крыму.

Ранее в понедельник Управление верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве опубликовало доклад, в котором говорится о массовом нарушении прав человека после присоединения Крыма к России. Докладчики утверждают, что зафиксировали «жестокое обращение», «пытки» и одну «внесудебную казнь».

При этом авторы мониторинга признаются, что проводили исследования удаленно, на основе опросов с территории Украины, поскольку «не имели доступа» на полуостров, но настаивают на соблюдении в российском Крыму украинских законов.

Симферополь, Оксана Мурзина

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