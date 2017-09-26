В Алуште «заботливый» крымчанин плотно подсел на банковскую карту соседа-пенсионера

В Алуште полицейские задержали местного жителя, который систематически «доил» банковскую карту своего пожилого соседа.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 66-летний пенсионер, обратившийся в полицию после обнаружения пропажи всех денег со счета, рассказал, что ежемесячно ездил к банкомату со своим соседом, так как сам не умеет пользоваться устройством. Доверчивый пожилой человек также сообщил «помощнику» пин-код.

Крымчанин не преминул воспользоваться ценными сведениями и систематически тайно похищал карту пенсионера для снятия с нее наличности, после чего возвращал на место.

В результате со счета исчезло 82 тысячи рублей.

Вор был задержан и признался в содеянном. В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет.

Алушта, Оксана Мурзина

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